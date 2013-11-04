Присылайте свои фотографии и видеозаписи с казахстанских дорог. Рассказывайте об интересных событиях в своём городе. Делитесь курьёзными случаями и сообщайте о нарушениях. Авторам самых интересных материалов "Авторадио-Казахстан" дарит видеорегистраторы, навигаторы и 100 литров бензина. Адрес нашего электронного ящика: oper.info@avtoradio.kz.
Каждый понедельник, среду и пятницу в 12.30 в прямом эфире "Авторадио-Казахстан" мы рассказываем о самых интересных письмах и дарим призы своим слушателям.
Если Вы попали в ДТП, и Вам необходимо доказать свою правоту, пишите в рубрику "Ищу свидетеля". Очевидец происшествия свяжется с Вами и поможет восстановить ход событий. А найти потерянные вещи Вы сможете благодаря нашему "Бюро находок".