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"Автоклуб" в прямом эфире
"Автоклуб" в прямом эфиреПрисылайте свои фотографии и видеозаписи с казахстанских дорог. Рассказывайте об интересных событиях в своём городе. Делитесь курьёзными случаями и сообщайте о нарушениях. Авторам самых интересных материалов "Авторадио-Казахстан" дарит видеорегистраторы, навигаторы и 100 литров бензина. Адрес нашего электронного ящика: oper.info@avtoradio.kz.
 
Каждый понедельник, среду и пятницу в 12.30 в прямом эфире "Авторадио-Казахстан" мы рассказываем о самых интересных письмах и дарим призы своим слушателям. 
 
Если Вы попали в ДТП, и Вам необходимо доказать свою правоту, пишите в рубрику "Ищу свидетеля". Очевидец происшествия свяжется с Вами и поможет восстановить ход событий. А найти потерянные вещи Вы сможете благодаря нашему "Бюро находок"
4-11-2013, 07:58 в ---,
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Новости
В Шахане похоронили погибших под завалами дома
Сейчас полицейские ищут кочегара. Его личность установлена.

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Ушел на пенсию Аслан Мусин
Аслану Мусину 2 января исполнилось 63 года.

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Президент соболезнует родным погибших в Шахане
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших при обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан

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Автоновости
Как проходит акция "550 литров бензина" (ФОТО)
По традиции в канун Нового Года на "Авторадио-Казахстан" стартует акция «550 литров бензина». Каждый день в 10.30 слушатели должны внимательно слушать подсказки ведущих и участвовать в розыгрыше призов!

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В РК впервые применён арест за неуплату налога на транспорт
В Алматы арестован автомобилист, который задолжал полмиллиона тенге по налогу на транспорт. Эта мера применяется в Казахстане впервые.

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С вокзала Астаны выгонят всех нелегальных таксистов
Аким Астаны поручил выгнать нелегальных таксистов, которые увозят пассажиров по направлениям Кокшетау, Караганда и Павлодар.

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